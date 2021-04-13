Комітет ВР схвалив продовження мита на експорт брухту

Марія Шевчук Економіка 11:44, 13.04.2021 Оновлено: 11:51, 13.04.2021

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одноголосно підтримав прийняття в цілому законопроєкту №5175, що передбачає продовження ще на 5 років дії мита на експорт брухту.

Це рішення було прийнято в понеділок, 12 квітня, на засіданні комітету у форматі відеоконференції.

Ініціативу про продовження мита на вивезення брухту депутатам представив співавтор законопроєкту №5175, заступник голови комітету Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

З його слів, продовження терміну дії мита - питання вибору: експортувати сировину чи продукцію переробки.

"Це вектор, який ми хочемо вибрати для української економіки. 1 тонна експортованого брухту дає Україні трохи менш як 2 тис. гривень (це саме стягуване мито в 58 євро). 1 тонна брухту, переробленого в сталь, дає Україні близько 8 тис. гривень податків. Тобто державі в 4 рази вигідніше переробляти брухт у метал і потім в готову продукцію, ніж експортувати сировину. Якщо зараз не продовжимо мито, втратимо 21 тис. робочих місць і близько 1 млрд гривень податків", - наголосив Кисилевський.

В свою чергу голова підкомітету з питань державної економічної політики Олександр Колтунович зазначив, що пропонований законопроєкт №5175 враховує інтереси вітчизняних товаровиробників.

"Я безумовно підтримую цей законопроєкт. Перш за все це найважливіша складова, коли ми говоримо про подолання аграрно-сировинної спрямованості української економіки. Безумовно, з економічної точки зору вигідніше не експортувати сировину, а переробляти її в країні", - сказав він.

Член комітету Ради з економічного розвитку Муса Магомедов сказав про економічну доцільність прийняття законопроєкту №5175.

"Захист від експорту брухту працює в інтересах української промисловості", - заявив він.

Нагадаємо, на розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроект №5175, який подовжує мито на експорт сталевого брухту ще на 5 років. Дана мито було введено у вересні 2016 року для стабілізації роботи українського гірничо-металургійного комплексу, її дія закінчується у вересні 2021 р

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