Кіберполіція викрила аферу з SIM-картками на 10 млн гривень

Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке ошукало громадян на 10 мільйонів гривень за схемою перевипуску SIM-карток.

У розпорядженні фігурантів були бази даних клієнтів мобільних операторів та банків. Про це повідомляє пресслужба Департаменту кіберполіції.

Троє чоловіків віком 32-36 років купували на форумах у даркнеті бази даних клієнтів операторів і банків. Ці дані дозволяли фігурантам здійснювати перевипуск SIM-карток та отримати доступ до онлайн-банкінгу потерпілих.

Гроші громадян зловмисники виводили на рахунки підставних осіб. Персональні дані фігуранти також використовували для оформлення онлайн-кредитів.

У такий спосіб шахраї ошукали понад дві сотні громадян. За попередніми підрахунками, сума збитків може сягати 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів у Дніпропетровській, Полтавській областях та в Києві.

Пресслужба Департаменту кіберполіції

Пресслужба Департаменту кіберполіції

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