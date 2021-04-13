Керівник НКРЕКП зриває інтеграцію з ЄС на догоду Пінчуку, – Ляшко

НКРЕКП на чолі з Валерієм Тарасюком буде робити все, аби зірвати інтеграцію енергосистеми України з Європейським Союзом, щоб олігарх Віктор Пінчук міг продовжувати збагачуватися на імпорт струму з Росії і Білорусі.

Про це заявив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

"Ми продовжуємо отримувати імпорт з однієї причини, то тому що на цьому заробляють, а заробляє одна людина в цій країні – (Віктор – прим.) Пінчук… А наш доморощений регулятор НКРЕКП на чолі з (Валерієм – прим.) Тарасюком, в ручному режимі все регулює, і платять за це українці величезними боргами і колапсом в енергетиці", - зазначив Ляшко в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, що відкриття імпорту російського струму повернуло енергосистему України в сферу впливу Росії і "відкинуло країну на 5-10 років назад".

"Питання заборони російсько-білоруського імпорту – це навіть не обговорюється, це як "отче наш", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.