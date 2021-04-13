Керівник ДФС Вадим Мельник відзвітував про детінізацію ринку алкоголю

13 квітня голова Державної фіскальної служби (ДФС) Вадим Мельник провів онлайн-пресконференцію, де розповів про результати боротьби з тіньовим ринком спирту і лікеро-горілчаними виробами.

У лютому-березні 2021 року в рамках операції "Спирт" співробітники ДФС вилучили з незаконного обігу 488 тонн спирту на суму 94,8 млн грн і закрили 3 підпільні спиртових виробництва. Контрафактний спирт в основному був вироблений в Україні, лише мала частина була імпортом молдавського виробництва.

Крім того, в рамках кримінальних і адміністративних справ було вилучено 318,7 тонн лікеро-горілчаних виробів на суму 65,5 млн грн та припинено діяльність 26 великих нелегальних виробників. Також було вилучено понад 2,5 млн одиниць підроблених акцизних марок, переважно турецького виробництва.

Вадим Мельник зазначив, що важливим фактором "тінізації" ринку спиртного є недостатній контроль менеджменту заводів-виробників над виробничим процесом. Крім того, впливає і продаж підакцизного алкоголю через Інтернет і служби доставки, що часто не дозволяє ідентифікувати порушника.

На даний момент за фактами вилучення контрафактної продукції тривають досудові розслідування і йде підготовка до передачі матеріалів до суду.

Нагадаємо, операція "Спирт" по боротьбі з незаконним виробництвом і нелегальним продажем алкоголю стартувала 1 лютого 2021 року.