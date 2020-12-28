Кабмін підвищив тариф на електроенергію: скільки платитимемо. Документ

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в понеділок, 28 грудня, ухвалив постанову, яка продовжує дію ПСЗ (спецзобов'язань) на продаж електричної енергії населенню. Водночас пільгову ціну на перші 100 кВт*год в розмірі 90 коп. за кожен кіловат скасували. З нового року діє єдиний тариф – 1,68 грн.

Трансляція відбувалася на YouTube-сторінці Кабміну. Так уряд запобіг підвищенню ціни на струм у 2,5 раза. Це мало б статися, якби українці почали купувати електроенергію на ринку за цінами як для непобутових споживачів.

Як повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, термін дії чинного ПСЗ минав 1 січня 2021 року. Тобто ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого – більш ніж у 2,5 раза – зростання ціни на електроенергію.

Доопрацьований проєкт постанови, ухваленої урядом, передбачає, що строк дії ПСЗ продовжили до 31 березня 2021 року.

Telegram / Гончаренко

Telegram / Гончаренко

Telegram / Гончаренко

Telegram / Гончаренко

Що таке ПСЗ

Схема ПСЗ передбачає, що постачальник продаватиме електроенергію для населення за ціною, не вищою ніж 1,04 грн/кВт год. Така середня ціна електроенергії для населення. Тобто механізм ПСЗ не дає можливості підвищувати для народу ціну електроенергії.

Із березня 2017 року в Україні діє двоставковий тариф на електроенергію для населення: до 100 кВт-год на місяць – 0,9 грн/кВт год, понад – 1,68 грн/кВт год (із ПДВ). Унаслідок цього середня ціна на електроенергію для населення приблизно втричі нижча, ніж для промисловості, і вже навіть нижча за вартість доставки.

"Енергоатом" раніше заявляв про незгоду зі сценарієм зміни ПСЗ, який передбачає підвищити ціну продажу е/е "ГарПок" із 1 лише до 15 коп./кВт год.

Наприкінці листопада Юрій Бойко, який був тоді в.о. міністра енергетики, анонсував ухвалення урядом найближчими днями збалансованого рішення щодо перегляду тарифу для побутових споживачів. Однак 21 грудня Міненерго у статусі в.о. очолив виконавчий ексдиректор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення сягнули 65-70 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував ухвалення рішення з ПСЗ.

"Урегулювання балансу на ринку е/е – це одне з перших завдань, яке отримав новопризначений в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко. Міненерго зараз активно працює з НКРЕКП, проводить розрахунки за ПСЗ на ринку е/е, розглядає різні моделі", – заявив він.