Імпорт струму з Росії загрожує Україні новим Кримом, – Плачков

Імпорт електроенергії робить Україну залежною Росії, що в кінцевому підсумку виллється в політичну залежність і навіть втрату частини територій.

Про це заявив глава Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

"У 2005 році Путін сказав: газ для України буде не $50, а $250 - в 5 разів в один момент. Чому так не зроблять з електроенергетикою? Країна буде сидіти на електричній залежності і загроза блекауту і відключень - вона буде робити наших політиків більш поступливими і м'якими по вирішення якихось питань. Це Крим тільки повільний ", - зазначив Плачков.

Він підкреслив, що відкриття імпорту з Росії та Білорусі – це частина дуже продуманого стратегічного плану, який призведе до втрати енергонезалежності країни.

Аналогічну ситуацію Україна переживала з природним газом, коли шляхом шантажу країна йшла Росії на безліч поступок.

"До Криму готувалися довго і до ситуації на сході була підготовка довго, так ось це йде абсолютно продумана, цілеспрямована, покрокова реалізація проекту електричної залежності України і ми не зіскочимо цієї голки", - зазначив Плачков.

Цей план передбачає, що спочатку Росія надає комфортні ціни і умови, а в міру збільшення обсягів поставок і зростання залежності, буде ультимативно встановлювати ціну і висувати політичні вимоги.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші два місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.