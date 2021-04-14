Імпорт струму з Росії і Білорусі завдав Україні збитку 1 млрд грн, – Буймістер

Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі завдав українській енергосистемі збитку в 1 млрд грн.

Про це заявила народний депутат ("Слуга Народу") Людмила Буймістер.

"Енергетичний комітет включив в проект закону про сертифікацію "Укренерго" правку про обмеження імпорту. Ці повноваження НКРЕКП потрібно було надати ще в грудні 2020 року, тоді наша країна не заплатила би в російський бюджет 1 млрд грн за непотрібний нашій країні імпорт струму в І кварталі 2021 року", - заявила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що сьогодні це рішення уже запізніле і більш того не повністю вирішує проблему, враховуючи недержавницьку позицію регулятора щодо імпорту.

"Буквально два місяці тому голова НКРЕКП Валерій Тарасюк з трибуни парламенту всіляко захищав імпорт російського струму. Відтак немає жодної гарантії, що цей склад регулятора скористається наданими йому Верховною радою повноваженнями і заборонить імпорт", - додала Буймістер.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.