Ігноруючи скандали довкола Наглядової ради УЗ, Кабмін стає співучасником корупції, – Омелян

Відсутність реакції з боку президента та уряду на скандальні витрати на утримання членів Наглядової ради "Укрзалізниці" автоматично робить їх співучасниками корупції. Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи оприлюднені в ЗМІ факти щодо мільйонних витрат на обслуговування та дозвілля членів Наглядової ради УЗ.

"Це питання вже до уряду і самого президента. Якщо вони знають про численні факти корупції і зловживання в Укрзалізниці, але не реагують на них - це значить, що вони є учасниками цих схем. І повинні нести тоді вже повну відповідальність самі", - сказав Омелян.

На його думку, уряд мав провести спеціальне засідання щодо ситуації в "Укрзалізниці" та в терміновому порядку знайти рішення численних проблем компанії, зокрема зупинити дію корупційних схем, через які УЗ перебуває в катастрофічному стані.

"З січня, коли почала роботу Тимчасова слідча комісія ВР, сподівалися, що вона заслухає не лише Наглядову раду, але й правління і правоохоронні органи, а також основні компанії, які користуються послугами Укрзалізниці, щоб вирішити проблеми, які постають перед усіма. Цього зроблено не було. Просто було відправлено в відставку менеджмент. А всі інші фігуранти залишаються на своїх місцях. Уряд взагалі не опікується питаннями компанії, на якій процвітають корупційні схеми, зловживання і неефективне управління", - наголосив Омелян.

Нагадаємо, раніше екс-депутат Борислав Береза оприлюднив інформацію, що на харчування членів Наглядової ради УЗ компанія витратила понад 2 млн грн і ще 5 млн грн на їх перельоти. Окрім того, за даними Берези, для членів наглядової ради організовувався відпочинок на теплоході "Хвиля", вартість одного такого заходу перевищувала 600 тис.грн.

Економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали довкола Наглядової ради "Укрзалізниці", на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління та закликав звільнити весь склад ради