Ігноруванням зобов’язань щодо "зеленої" енергетики НКРЕКП заводить Україну в правовий дефолт, – Євтушенко

Наміри Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, заборонити погашати борги перед "зеленою" генерацією за допомогою кредитних коштів "Укренерго" свідчать про правовий дефолт в Україні.

Про це заявив співзасновник і керівний партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко.

Він нагадав, що український уряд підписав з інвесторами в галузь "зеленої" енергетики Меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким узяв на себе зобов’язання погасити заборгованість перед ними за спожиту електроенергію. Проте на сьогодні держава, по суті, відмовляється виконати свої зобов’язання, зокрема, про це свідчить намір НКРЕКП заборонити погашати борги "зеленій" генерації за допомогою кредитних коштів "Укренерго".

"Ми маємо справу із ситуацією, коли держава Україна в особі її прем’єр-міністра і в особі, зокрема, керівника НКРЕКП взяла участь у підписанні фактично домовленості з нашою галуззю, поставили свої підписи, і тепер ми бачимо, що НКРЕКП, по суті, саботує виконання меморандуму з галуззю", – сказав Євтушенко.

На його думку, такі дії з боку галузевого регулятора свідчать про правовий дефолт у країні та знищують інвестиційний клімат.

"Ми стаємо свідками класичного епізоду, класичного прикладу того, що влада України не може нести відповідальність політичну і економічну за свої рішення і за свої дії. Фактично це правовий дефолт… Оскільки закони тут постійно змінюються, і коли ти домовився з владою про щось, це нічого не означає", –вважає Євтушенко.

Експерт переконаний, що президент країни має втрутитись у ситуацію, але, на його думку, він цього не зробить і вже продемонстрував відсутність інтересу до проблем у галузі альтернативної енергетики.

"Йому (президенту. – Ред.) ця галузь, на превеликий жаль, не дуже цікава. У нього є, напевно, більш пріоритетні завдання, ніж розібратися й висловити свою політичну оцінку в економічній ситуації, коли величезна галузь промисловості потрапила в таку правову колізію й турбулентність", – зазначив Євтушенко.

Раніше нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що через відповідні ініціативи до інвесторів у "зелену" енергетику члени НКРЕКП мають понести кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори в "зелену" енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, у якій заборонялося б ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або схожого формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, що зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається. За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.