GMK Center оцінює спад експорту ГМК України через СВАМ в €200 млн на рік

Інформаційно-аналітичний центр GMK Center оцінює щорічні втрати експорту української металургії через введення Євросоюзом Carbon Border Adjustment Мechanism (Свамі) в розмірі €155-200 млн на рік в залежності від сценарію. Також це знизить фінансові результати галузі на €105-200 млн на рік.

Про це в ході круглого столу "Вплив СВАМ на металургію України" розповів Андрій Тарасенко, головний аналітик GMK Center.

Під дію СВАМ підпадає близько €2,5 млрд металургійного експорту в рік. Точні масштаби збитку для національних виробників залежать від форми реалізації СВАМ.

"Зараз розглядаються два основні сценарії застосування СВАМ: з наданням безкоштовних квот на викиди для виробників імпортної продукції (Сценарій №1) і без надання безкоштовних квот для імпорту з одночасним скасуванням безкоштовних квот для виробників в ЄС (Сценарій №2). Сценарій №2 передбачає в рази більші суми платежів за СВАМ і є найменш прийнятним для виробників імпортної продукції, зокрема українських", – зазначив Андрій Тарасенко.

Впровадження СВАМ значно сильніше вплине на українських виробників, ніж на компанії з країн-конкурентів. Залежність українських виробників сталі від ринку ЄС в 2,5 рази вища, ніж у виробників Росії, в 5,7 рази вища, ніж у металургів Південної Кореї, в 11 разів вища, ніж у виробників Індії.

В результаті дії "вуглецевого податку" можна очікувати зменшення обсягу виробництва чавуну на 500 тис. т (-2,5% щодо рівня 2019 роки) і довгого прокату (в т.ч. Квадратної заготовки) – на 110 тис. т (-1,4%).

За словами Андрія Тарасенка, також це може привести до зниження обсягу капітальних інвестицій в розмірі до € 130 млн в рік (-12% відносно рівня 2019 року). У довгостроковій перспективі це буде означати хронічне відставання в інвестиціях і програш в конкурентоспроможності.

Масштаб негативних наслідків дії СВАМ як для галузі, так і для всієї економіки буде поглиблюватися з кожним роком, оскільки ціна дозволів на викиди має тенденцію до зростання.

Як повідомляв GMK Center, на початку березня 2021 року Європейський парламент схвалив резолюцію про введення CBAM. Офіційна пропозиція по CBAM від Єврокомісії, як очікується, з'явиться до кінця другого кварталу 2021 року. Ввести в дію CBAM планується не пізніше 2023 року.

ЄС розглядає СВАМ як спеціальний фіскальний інструмент, який змусить виробників імпортної продукції платити таку ж ціну за викиди СО2, яку платять європейські виробники.