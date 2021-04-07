Глава Фонду держмайна заявив, що йому пропонували хабар у $5 млн

Глава Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко заявив, що за півтора року роботи на цій посаді йому неодноразово надходили погрози. Крім того, деякі люди пропонували чиновнику хабаря: частину з них він "здав" Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

Про це глава Фонду держмайна розповів в інтерв'ю виданню "Гордон". Сенниченко зазначив, що кількох хабародавців уже відправили під суд.

"Захищаємося. У нас є, скажімо так, контрметоди. Кількох хабародавців я особисто здав у НАБУ, вони вже під судом. Перший мені $5 млн хабаря намагався дати, другий – $800 тис., третій – $100 тис.", – сказав глава Фонду.

За словами Сенниченка, зараз Фонд разом із САП і НАБУ, а також через суди займається відновленням контролю держави над комбінатом, назад повертають 49% акцій. Через це на орган влади з усіх боків тиснуть.

"Уявляєте, який тиск на нас чиниться з усіх боків? І це лише кілька прикладів. І так усе, за що не візьмись. Наша філософія і наша перемога в тому, що ми до всіх ставимося однаково, ні для кого не робимо преференцій", – зазначив Сенниченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, яких напередодні затримали під час спроби отримати 100 тисяч доларів хабаря. Серед них і Юрій Зонтов – брат голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.