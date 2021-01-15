Гетманцев заявив, що фіскалізація не завадила малому бізнесу в Україні

Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що фіскалізація не завадила розвитку малого бізнесу в Україні.

Зокрема, за останній рік число фізичних осіб-підприємців зросло на 26,3 тисячі. Про це свідчить публікація Гетманцева в Telegram.

Станом на січень 2020 року кількість ФОП в Україні становила 1885,9 тисячі, а в січні поточного року зросла до 1912,2 тисячі.

"До уваги блогерів, активістів та інших псевдоекспертів, які відчайдушно намагаються на міфах про вбивство малого бізнесу внаслідок карантинів, фіскалізації і інших абсолютно правильних рішень влади, потрапити у велику політику, просто трохи заробити або, на худий кінець, зібрати пару-трійку лайків, присвячується наступна не хитра статистика. У підсумку, кількість малих підприємців збільшилася на 26,3 тисячі, а влада дивним чином знищує малий бізнес шляхом збільшення його чисельності", – резюмував Гетманцев.

Число ФОП зросло на 26,3 тисячі Гетманцев в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада монобільшість Верховної Ради вдруге провалила законопроєкт №4313-Д, який передбачає відтермінування на 1 рік обов'язкового використання РРО для фізосіб-підприємців.

Того ж дня у центрі Києва виникли бійки учасників акцій протесту з поліцією: у будівлі Кабінету міністрів протестували підприємці та представники бізнесу "Кабмін на карантин!" А біля Верховної Ради протестували підприємці з вимогою скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.