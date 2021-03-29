В Україні може різко подорожчати оренда квартир: як змінюються попит і ціни

В Україні в 2021 році може подорожчати на 20% оренда квартир у бюджетному сегменті. Незважаючи на посилення карантину, кількість угод зростає. Також змінюється і структура попиту. З кожним роком усе більше охочих орендувати житло в новобудові.

Про те, що чекає орендарів квартир і як будуть змінюватися ціни, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що і за якою ціною здають в Україні

Вартість оренди в Києві плавно зростає щорічно. Зараз у середньому однокімнатну квартиру недалеко від метро в одному з районів столиці можна орендувати за 7-9 тис. грн. Житло в новобудові традиційно на 20-30% дорожче. Минулого року вартість стартувала від 6 тис. грн. Подорожчання триває, незважаючи на локдаун і важку економічну ситуацію.

Але серед тисяч оголошень знайдуться пропозиції і для тих, чий бюджет не дозволяє претендувати на повноцінну квартиру, але хто категорично не хоче орендувати кімнату. Наприклад, в одному з багатоповерхових будинків Києва сім'я викупила дві комори, поєднала їх, а тепер пропонує взяти в оренду приміщення без вікон площею в 6 квадратних метрів за 4 тисячі гривень.

"Квартира в цоколі нового п'ятиповерхового будинку. Без вікна, є вентиляція. Туалет, душ, пральна машина, бойлер, диван, шафа", – йдеться в оголошенні.

OLX

OLX

Жити в чужій квартирі можна навіть безплатно. Наприклад, у столиці шукають у порожню двокімнатну квартиру, "яка готова для ремонту", безкоштовного майстра, який за можливість зайняти житло на один-два місяці допоможе відремонтувати санвузол і кухню.

OLX

OLX

OLX

Згідно з даними Budportal, за підсумками минулого місяця найдорожчим об'єктом, орендованим у лютому, став будинок на вул. Ольшанської (Печерський р-н) площею 450 кв. м за 254 тис. грн на місяць, а найдешевшу для оренди квартири було знайдено на вул. Правди (Подільський р-н) за 6100 грн/міс. Її площа становить 39 кв. м.

Як буде змінюватися ситуація

Традиційно ціни на оренду житла "завмирають" влітку, коли з великих міст їдуть студенти, і починають рости ближче до вересня. Загалом же за рік вартість квартир збільшується на 20%,зазначає експерт із нерухомості Сергій Костецький.

"Справа в тому, що багато людей, які працювали за кордоном, у Росії, в ЄС, зараз перебувають в Україні. З травня 2020 року спостерігається серйозна міграція в Україні в великі міста. Попит зростає постійно, незалежно від того, локдаун це чи ні. У Києві до 2020 року було близько 1000 угод на місяць, зараз уже приблизно 2000 угод. Виросла і пропозиція. Було 30 тисяч, а зараз уже 50", – каже він.

Вартість житла передусім залежить від ситуації в економіці. Коли зростають зарплати, ціни, то повинна збільшуватися і вартість оренди.

Експертка Ярослава Чапко водночас упевнена, що значного зростання цін чекати не варто. Наприкінці опалювального сезону може бути підвищення цін серед тих, хто робив істотні знижки в зв'язку з подорожчанням комуналки.

З іншого боку, через постійні локдауни і посилення карантину зростає попит на житлові комплекси з власною інфраструктурою: майданчиками, магазинами, парками. У той же час старий житловий фонд (перш за все хрущовки) з кожним роком втрачають своїх клієнтів і змушені знижувати ціни.

"На ринку пропозиція перевищує попит. Підвищення можливе там, де були суттєві знижки. Але як масове явище в зв'язку з закінченням опалювального сезону – змін не буде. Попит зміститься на інші об'єкти. В орендарів є великий вибір щодо якості, розташування. Будуть популярні ЖК із власною замкнутою інфраструктурою", – говорить Чапко.

Ринок нерухомості – лакмусовий папір для економіки. Різке зростання цін неможливе через низьку динаміку зростання доходів. З іншого боку, ситуація змінюється. Карантин вніс свої корективи: якщо раніше, наприклад, головним критерієм для оренди житла була близькість до станції метро, то зараз важливо, щоб уся інфраструктура "була під рукою".