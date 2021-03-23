Заробітчанам загрожує заборона на в'їзд до Польщі: консул озвучив правила

Генеральний консул України в Любліні (Польща) Василь Павлюк заявив, що заробітчани у разі порушення правил можуть на три роки втратити право в'їзду на територію сусідньої держави.

"Перше, має бути запрошення, підтверджене воєводою, мається на увазі адміністрацією воєводи. В Україні багато аферистів, які продають сфальшовані запрошення. Людей на кордоні затримують, люди платять штрафи, їх пізніше депортують. І вони пізніше не зможуть в’їхати до країн ЄС на термін 3-5 років", – сказав він у програмі "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24".

Також консул нагадав про необхідність дотримуватися законів іншої країни та мати дійсну медичну страховку. "Друге, якщо ви виїжджаєте за кордон, ви повинні зрозуміти – це інша держава, інші закони. Ви мусите себе захищати, вивчіть, почитайте книжечку, які вимоги до іноземців у тій державі, куди їдете. Люди приїжджають наче як із села в село. Нічого подібного. Це інша держава, інші закони. І страхуйтеся. Ви руку, ногу зламаєте – за вас ніхто не буде платити. Ви будете платити, така правда", – сказав він.

Нагадаємо, в Україні трудові мігранти зможуть отримувати гранти в розмірі 150 тис. грн на відкриття власного бізнесу. Обов'язкова умова: вони повинні за рахунок власних коштів подвоїти капітал і витратити його на відкриття бізнесу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "заробітчани" переказали в Україну втричі більше грошей, ніж інвестори за 2020 рік. Фактично перекази від тих, хто перебуває за кордоном, є одним з основних джерел надходження валюти в країну.