Які пенсії отримуватимуть українці у 2022-му: названо цифру

В Україні мінімальна пенсія у 2022 році становитиме 2205 грн (нині 1769 грн).

Це випливає з планів Міністерства соціальної політики про перегляд розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних, повідомляє "Сегодня". Якщо запропоновані відомством цифри закладуть в держбюджет на наступний рік, у 2022-му українці отримуватимуть, наприклад, такі соціальні виплати:

мінімальна пенсія – 2205 грн (+ 14% до ПМ на 1 грудня 2021 року для непрацездатних осіб і до мінімальної пенсії):

максимальна допомога одиноким матерям на дітей до 6 років – 2394 грн, від 6 до 18 років – 2985 грн;

аліменти від держави дітям, чиї батьки ухиляються від їх сплати, – 1197 грн (діти до 6 років) і 1 492 грн (з 6 до 18-ти).

Юрист Станіслав Батрин, керівник проєкту "Відкритий суд", вважає, що таким підвищенням держава не вирішує проблему прожиткового мінімуму.

"Всі ініціативи чинної влади, які ми спостерігаємо в останні роки, не спрямовані на вирішення питання справедливого прожиткового мінімуму для кожного. Що ми бачимо: держава прагне зменшити ступінь своєї відповідальності і навіть відмовитися від більшості соціальних гарантій. А для того, щоб ці наміри не були такими очевидними, нам пропонують постійні зміни в закони, відволікаючи увагу від головного – на дискусії без наслідків", – каже Станіслав Батрин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.