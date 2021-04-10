Як підвищення світових цін на продукти позначиться на Україні: думка експерта

Зростання світових цін на продукти харчування безпосередньо впливає на зростання на цю продукцію в Україні. Подорожчання також обумовлено декількома внутрішніми факторами.

Про це заявив старший науковий співробітник ННЦ "Інститут аграрної економіки" Ігор Сабій, пише видання Comments.ua. "Україна є великим експортером сировинної продукції. Крім того, в Україні відбулася монополізація цілих галузей сільського господарства як у сфері виробництва, так і сфері реалізації продукції. Тому, коли в світі зростає ціна на продукти харчування, зростає ціна і всередині країни. Монополісти-виробники і трейдери-монополісти не хочуть продавати свою продукцію на внутрішньому ринку дешевше, ніж за неї готові заплатити на зовнішніх", – сказав експерт.

На зростання цін також впливають і внутрішні чинники. Серед них:

торішній неврожай, викликаний несприятливими погодними умовами;

зростання цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, водовідведення, водопостачання, збільшення мінімальної заробітної плати і, відповідно, нарахувань на неї;

збитки, які понесли аграрії, особливо овочівники, внаслідок введення протягом року карантинних заходів;

сезонне зменшення надоїв молока і зменшення поголів'я великої рогатої худоби.

"Зростання ціни на цукор можна було б мінімізувати, якби в Україні ефективно працювали Державний резерв і Аграрний Фонд. Ці структури повинні скуповувати цукор в українських виробників у попередні роки, коли ціни були низькими, а тепер виходити на ринок і через збільшення пропозиції знижувати ціни", – пояснює Сабій.

Фахівець прогнозує, що в Україні можуть знизитися ціни на:

ранні овочі (якщо уряд знову не введе обмежувальні заходи на їх продаж безпосередньо виробниками, як це було в 2020 році);

курячі яйця (як наслідок сезонного збільшення несучості та за умови недопущення традиційної "передпасхальної" корпоративної змови);

молочної продукції (як наслідок сезонного збільшення надоїв);

цукру (завдяки імпорту цукру-сирцю, про що вже заявив уряд).

Сабій зазначає, що ціни на інші продукти харчування будуть залежати від обсягів вирощування сільськогосподарської продукції нового врожаю. Також враховуються ціни на паливно-мастильні матеріали, електроенергію та газ.

Нагадаємо, в березні 2021-го індекс цін на продовольчі товари зріс на 2,1% в порівнянні з лютим, до 118,5 пункту – максимум з червня 2014 року. Подорожчання триває вже десятий місяць поспіль. Найзначніше виросла вартість рослинних масел і молочної продукції.

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