Вітренко отримав 12 млн грн відсотків від депозитів у держбанку

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував 11,754 млн грн відсотків від Ощадбанку.

Про це йдеться у повідомленні про істотні зміни в майновому стані в Єдиному державному реєстрі декларацій. Так, Вітренко повідомив про отримані 10 березня 2021-го доходи в 11 754 943 грн відсотків.

Відзначимо, що згідно з декларацією, в 2019 році Вітренко мав в Ощадбанку 12 рахунків. При цьому на частини з них кошти зберігаються в іноземній валюті.

Нагадаємо, що в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко вважає за необхідне передати ПАТ "Центренерго" в управління міністерства або Кабінету міністрів в разі невдалої приватизації. Він повідомив, що обговорить це питання з Фондом держмайна (ФДМ).

"Якщо ФДМ не зможе приватизувати "Центренерго", причому так, щоб залучити реального інвестора, який би вклав гроші в його модернізацію, тоді потрібно віддати його міністерству або уряду, щоб займатися вже з державної точки зору оптимізацією його діяльності, трансформацією і так далі", – сказав Вітренко.

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