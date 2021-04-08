Виплату допомоги з безробіття перевірять по-новому: Мінфін ввів потрійну верифікацію

Право на отримання українцями, що втратили роботу, допомоги з безробіття тепер підлягає перевірці в кілька етапів. А запитувати інформацію про безробітного будуть у 6 різних органах влади, не включаючи Держслужбу зайнятості.

Відповідні вимоги встановлено наказом Мінфіну "Про затвердження Методики здійснення верифікації виплат по безробіттю", який вступив у дію з 6 квітня. Він ухвалений із метою забезпечення єдиного підходу до верифікації страхових виплат за рахунок Фонду державного соцстрахування на випадок безробіття.

Відповідно до Методики, верифікацію даних щодо кожного безробітного здійснює Міністерство фінансів. Сам процес верифікації полягає в порівнянні даних по особах, які отримують допомогу з безробіття або претендують на її отримання, що надаються Державною службою зайнятості, і деякими іншими органами влади, а саме:

Державною податковою службою – щодо доходів особи, яка втратила роботу, дати прийняття і звільнення з роботи;

Міністерством внутрішніх справ – щодо втрачених і недійсних паспортів, інформації про чинний паспорт і ідентифікаційний податковий номер (ІПН);

Міністерством юстиції – щодо смерті фізособи і її реєстрації як ФОП;

Міністерством освіти і науки – інформації про освіту безробітного;

Міністерством соціальної політики – щодо отримання грошової держдопомоги;

Пенсійним фондом – щодо отримання безробітним пенсій за віком (зокрема на пільгових умовах), за вислугу років, а також даних щодо сплати ЄСВ.

Підтвердження права громадянина на отримання допомоги з безробіття буде відбуватися в три етапи:

на першому етапі встановлюється ПІБ особи, яка претендує на отримання допомоги з безробіття, перевіряється наявність у нього паспорта та ІПН;

на другому етапі уповноважені посадові особи Мінфіну перевірять достовірність персональних даних безробітного, встановлених на першому етапі (реквізити паспорта (серія і номер), дані про його втрату (якщо такий факт мав місце), відповідність ІПН даним Держреєстру фізосіб-платників податку), а також звірять інформацію про смерть у відповідному Реєстрі актів цивільного стану;

третій (завершальний) етап передбачає перевірку правомірності надання виплат з безробіття. Для цього чиновники Мінфіну проведуть звірку інформації щодо:

працевлаштування особи, яка отримує або претендує на отримання допомоги з безробіття, або виконання такою особою іншої оплачуваної роботи;

призначення безробітному інших грошових державних виплат;

навчання безробітного для здобуття вищої та професійної освіти на стаціонарі;

отримання пенсії за віком;

реєстрація безробітного як ФОП.

Якщо хоч один із перерахованих вище випадків буде встановлено, надання допомоги з безробіття буде визнано неправомірним з відповідними наслідками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується механізм для масового працевлаштування безробітних.