Вчителям перерахують зарплати: Шкарлет назвав дату

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що з 1 грудня зарплати педагогів в Україні зростуть майже на 9%.

Відзначимо, що востаннє зарплати педагогам підвищували 1 січня. Про це повідомляється на урядовому порталі.

"Говорячи про зусилля МОН для забезпечення гарантій на гідні умови праці освітян, Сергій Шкарлет нагадав, що з 1 січня 2021 року посадові оклади освітян збільшено на 20%. З 1 грудня поточного року заплановане чергове підвищення – ще майже на 9%", – йдеться в повідомленні.

Так, із 1 січня і на період до скасування карантину введені доплати в розмірі 20% від посадового окладу для медичних працівників закладів освіти.

Нагадаємо, загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із зарплат за 2015-2020 роки становить 1 186,5 млн грн. У Міненерго зазначили, що за два місяці 2021-го державними вугледобувними підприємствами нараховано 1 308,3 млн грн заробітної плати з нарахуваннями. Станом на 22 березня 2021 року на виплату зарплати спрямовано 526 млн грн, що становить 40,2% від нарахованої заробітної плати.

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