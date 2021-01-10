В українців можуть забрати пенсії: названо причини
В Україні з 1 січня вдосконалили процес перевірки (верифікації) одержувачів виплат від держави, в тому числі і пенсій. Правила дозволяють в окремих випадках забирати вже призначену виплату.
Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Призначену виплату, якщо її скасували помилково, можна повернути. Пенсію можуть скасувати з наступних причин:
якщо є помилка у прізвищі;
якщо виплати отримали з фальшивими документами;
якщо певний час жили за кордоном;
якщо не отримували виплату 6 місяців;
якщо ви переселенець і змінили місце проживання.
"Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", – йдеться в законі.
У пресслужбі Міністерства соціальної політики розповідають: перевірку проводить не їхнє відомство, а після Міністерство фінансів надсилає свої рекомендації. Наприклад, скасувати стільки-то субсидій за такими-от адресами.
"У разі наявності помилки або невідповідності в базах даних ніхто скасовувати виплату не буде. Після верифікації проходить другий етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього приймають рішення", – розповідають у Мінсоці.
Будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити. Навіть якщо ви отримуєте весь дохід у тіні, вибіркова перевірка може вказати на ознаки наявності такого доходу. Єдиний варіант – чесно заповнити декларацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.