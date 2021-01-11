В Україні злетять ціни на яйця: озвучено нову цифру

В Україні ціни на курячі яйця можуть вирости з 32-34 до 40 грн за десяток у січні 2021-го.

Про це з посиланням на експертку з птахівництва Асоціації тваринників України Ярину Бойко повідомляє 24 канал. Вона зазначила, що виробники кормів для птиці підняли свої ціни, внаслідок це призвело до подорожчання яєць.

Уже виросла вартість на:

зерно пшениці;

зерно кукурудзи;

сою;

макуху.

Якщо раніше собівартість десятка яєць становила 14 гривень, то сьогодні вже 22 гривні. Це вже призвело до подорожчання вартості десятка яєць із 30 до 34 грн у магазинах. "Найімовірніше, в січні ціна може вирости до 40 гривень", – спрогнозувала експертка.

Експерти пояснюють, що причин подорожчання яєць кілька. Одна з них – значне зростання цін на компоненти комбікорму, а саме вони становлять левову частку собівартості у виробництві курячих яєць. Відбувається це через те, що у 2020-му урожай зернових був гіршим, ніж у попередні роки.

До того ж багато виробників, побоюючись, що коштів на закупівлю комбікормів їм не вистачить або виникне їхній дефіцит, почали скорочувати поголів'я птиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що призведе до зростання цін на продукти й товари.