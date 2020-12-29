В Україні підскочать ціни на цигарки і з'являться нові правила: скільки коштуватиме пачка

В Україні пачка сигарет у 2021 році може подорожчати на 8-12 грн. Водночас любителям IQOS доведеться зіткнутися з різким зростанням цін на хітси (стіки з тютюном, які бувають різних смаків). Крім того, у майбутньому можуть повністю скасувати сигарети з ароматизаторами й заборонити продавати тютюнові вироби тим, хто не досяг 21 року.

Детальніше про те, що чекає курців наступного року, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скільки коштуватиме пачка сигарет у 2021-му?

Щорічно в Україні на 20% підвищують акциз на сигарети. Це рішення ухвалили ще кілька років тому для того, щоб виконати директиву ЄС (якщо коротко, наші акцизи не можуть бути меншими, ніж європейські). Поступово вартість однієї пачки досягне 100 грн.

Наступного року середня ціна становитиме:

пачка українських цигарок – подорожчання на 7,9 грн до 49,4 грн;

сигарети середнього класу – на 8,9 грн до 57,8 грн;

сигарети преміумкласу – на 12,1 грн до 66,8 грн.

За підрахунками OBOZREVATEL, підвищення акцизу призведе до того, що середня вартість українських сигарет наблизиться до позначки в 50 грн. Водночас ціна імпортної пачки преміумкласу зросте майже до 66,8 грн.

Ще одне важливе нововведення: подорожчають також і сигарети (хітси) для IQOS і рідини для електронних сигарет. Експерт організації "Життя", яка бореться з поширенням куріння в Україні, Дмитро Купіра нагадує: цього року з однієї сигарети для IQOS платять тільки 34 копійки податків. Але Верховна Рада вирішила зрівняти акцизи на всі сигарети, у результаті податкове навантаження на один хітс становитиме вже 1,45 грн.

У підсумку, якщо складники в ціні не зміняться, пачка хітсів може зрости в ціні приблизно на 22 грн (до 77 грн).

"Акцизи справді дають змогу знизити витрати сигарет. Це видно і за статистичними даними. Щодо доходів бюджету: ми маємо результати дослідження Київської школи економіки. Вони підрахували, що згідно з тими ставками, які запрацюють із 2021 року, Україна отримає акциз від сигарет з електронним елементом нагрівання в розмірі 7 млрд грн. Для розуміння: у 2019-му було до 1 млрд грн", – говорить Купіра.

Завдяки підвищенню акцизів кількість курців знижується, а податкові надходження зростають. Наприклад, тільки за 10 місяців цього року показників усього 2019-го за обсягами зібраного із сигарет акцизу вже досягнуто.

Лобі курців проти чергових нововведень

У коментарі OBOZREVATEL голова комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький зазначив: нові вимоги щодо продажу сигарет (так звані нецінові обмеження) поки що в Раді не підтримують. Тому документ розробили, але досі не ухвалили.

Дмитро Купіра вважає, що шанси на ухвалення законопроєкту №4358 є в 2021 році.

Документ передбачає:

Збільшення картинки з медичним попередженням із 50 до 65% пачки. Водночас картинка буде не на одній стороні, як зараз, а на обох.

Заборона ароматизованих сигарет і рідини. Сигарети з ментоловим, фруктовим та іншими смаками не можна буде продавати.

Підвищення мінімально віку для продажу сигарет із 18 до 21 року. Крім того, введуть вимоги для пунктів продажу тютюнових виробів (їх не зможуть підсвічувати й наряджати).

Місцевій владі дозволять вводити вільні від куріння зони, заборонять робити курилки на робочих і в громадських місцях.

Зазначені норми, як і підвищення акцизів на сигарети, відображено в Європейській директиві. Але якщо подорожчання сигарет було умовою для підписання Асоціації з ЄС, то на вжитті додаткових правил європейці не наполягають.

І це просто пояснити: ЄС багато років був і досі є сірим ринком для поширення контрабандних сигарет з України. Якщо там пачка сигарет може коштувати 150 грн, то в Україні приблизно втричі менше. У результаті жителі прикордонних населених пунктів перевозили в сусідню державу цілі сумки з цигарками, перепродавали їх і заробляли на цьому надприбуток. Так само вчиняли й недобросовісні компанії.

А якщо сигарети в Україні коштуватимуть стільки ж, скільки і в ЄС, доставляти їх контрабандою стане невигідно. Навіть сильне тютюнове лобі в Україні не змогло перебороти рішення підвищити акцизи. Це довелося зробити, щоб отримати довгоочікуваний безвіз і підписати угоду про Асоціацію. А ось за інші обмеження, які, зокрема, передбачено законопроєктом №4358, доведеться поборотися.