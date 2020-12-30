В Україні різко подорожчають сигарети: скільки будуть платити за пачку

В Україні в 2021-му акциз на сигарети збільшиться на 20%. В результаті пачка сигарет подорожчає на 7,9-12,1 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Це рішення ухвалили ще кілька років тому для того, щоб виконати директиву ЄС (якщо коротко, наші акцизи не можуть бути меншими, ніж європейські). Поступово вартість однієї пачки досягне 100 грн.

Наступного року середня ціна становитиме:

пачка українських цигарок – подорожчання на 7,9 грн до 49,4 грн;

сигарети середнього класу – на 8,9 грн до 57,8 грн;

сигарети преміумкласу – на 12,1 грн до 66,8 грн.

За підрахунками OBOZREVATEL, підвищення акцизу призведе до того, що середня вартість українських сигарет наблизиться до позначки в 50 грн. Водночас ціна імпортної пачки преміумкласу зросте майже до 66,8 грн.

Ще одне важливе нововведення: подорожчають також і сигарети (хітси) для IQOS і рідини для електронних сигарет. Експерт організації "Життя", яка бореться з поширенням куріння в Україні, Дмитро Купіра нагадує: цього року з однієї сигарети для IQOS платять тільки 34 копійки податків. Але Верховна Рада вирішила зрівняти акцизи на всі сигарети, у результаті податкове навантаження на один хітс становитиме вже 1,45 грн.

У підсумку, якщо складники в ціні не зміняться, пачка хітсів може зрости в ціні приблизно на 22 грн (до 77 грн).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть заборонити сигарети з ароматизаторами та різними смаками, а тютюнові вироби продавати тільки клієнтам віком від 21 року.

Відповідні нововведення передбачено законопроєктом №2813, який може стати законом уже в 2021-му, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Крім того, змінять і вигляд паковання: на них розмістять фотографії запалених зубів, уражених органів тощо.