В Україні різко подорожчало розмитнення частини машин: за що і скільки доведеться платити

В Україні у квітні різко подорожчало розмитнення автомобілів із США. Якщо раніше вартість розмитнення була фіксованою і становила $400, то зараз, як припускають учасники ринку, українським покупцям доведеться заплатити в середньому по $1 тис.

Про це повідомляє видання UBR. Під час купівлі авто на аукціонах США тепер потрібно буде орієнтуватися на вартість доставки моделей в Україні з кожного конкретного штату, оскільки ціни сильно відрізняються.

Ба більше, так українці змушені будуть платити і більше податків, оскільки як митна вартість, так і податки вираховуються з урахуванням ціни придбаного транспортного засобу (митники беруть її з сервісів, які відстежують результати торгів у Штатах), а також вартості його транспортування безпосередньо в Україну.

У Держмитниці вирішили переглянути підхід до оцінки доставки транспортного засобу, оскільки ціновий діапазон, залежно від місць відправки в США, може часом (порівняно зі старою ціною в $400) досягати і $1,3 тис., але іноді – істотно менше. Наприклад, доставка зі штату Монтана обійдеться набагато дорожче, ніж із Джорджії.

"Цей документ насправді повторює правила Митного кодексу, що потрібно враховувати під час визначення митної вартості авто із США ціну доставки. Просто раніше не було документа, який міг би врахувати транспортні витрати", – розповів гендиректор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні комітет із питань фінансової, податкової та митної політики затвердив варіант нових правил для розмитнення "євроблях". Пропонують протягом 180 днів із моменту ухвалення нового закону (сам документ ще не розробили) виплатити "внесок" у розмірі 8,5 тис. грн і розмитнити авто за пільговими умовами.