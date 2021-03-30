В Україні рекордно подорожчала соняшникова олія: як змінилася ціна

В Україні рекордними темпами дорожчає соняшникова олія. Так, пляшка олії 0,85-0,87 літра коштує вже 50-60 грн. Порівняно з минулорічними цінами, вартість зросла більш ніж удвічі.

За оцінками експертів, наразі внутрішній ринок України споживає за рік приблизно 500 тис. т соняшникової олії, тоді як експортується близько 6-7 млн т. Тому внутрішня ціна на цей продукт великою мірою визначається світовими цінами. Про це повідомляє "Главком".

При цьому продукт дорожчає не тільки в Україні, але й у всіх країнах. Середнє значення індексу цін на рослинні олії FAO в лютому досягло найвищого рівня з квітня 2012-го. Про це йдеться в звіті The Food and Agriculture Organization.

Експерти зазначають, що зростанню цін на рослинні олії сприяло зростання цін на сиру нафту. Також на вартість масла вплинули нестача робочої сили в Азії і несприятлива погода в ключових регіонах-виробниках соняшнику.

Так, за рік (із лютого 2020-го по лютий 2021-го) ціни на рослинну олію зросли на 50%. Зі свого боку зовнішні ціни тягнуть і внутрішні, перш за все на сировину – виробники соняшнику притримують урожай в очікуванні подальшого зростання вартості.

Серед причин подорожчання олії називають несприятливі минулорічні погодні умови і погані прогнози щодо врожаю олійних культур у світі. Виходить, що виробникам олії невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон.

Ціни в магазинах усередині країни підганяють до світових. Зазначимо, що росте ціна не тільки на олію, а й на насіння соняшнику. У березні культура в портах України подорожчала до 22 850 грн/т.

Із початку 2021-го Україна збільшила експорт насіння соняшнику в 3,6 раза. Так, за січень-лютий 2021 року відвантажили на зовнішні ринки 32 тис. т насіння соняшнику на $13,27 млн. Тому Україна стрімко вивозить насіння соняшнику, що також впливає на ціни олії.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом можуть змінитися ціни на продукти. Експерти вважають, що в основному буде йти зниження вартості, наприклад, на огірки. Зі свого боку капуста і цитрусові можуть незначно подорожчати.

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