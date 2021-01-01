В Україні подорожчає комуналка, перерахують курс долара й пенсії: чого чекати в 2021-му

Українцям 2021 рік може запам'ятатися значним подорожчанням усіх комунальних послуг, зростанням курсу долара до нової позначки в 29 грн/$ і п'ятиетапним підвищенням пенсій.

Про те, що і як зміниться з нового року, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Комунальні послуги

Електроенергія. Реальна собівартість однієї кВт год електроенергії становить близько 2,41 грн. Водночас українці платять у середньому 1,1 грн (90 копійок за перші 100 кВт год і 1,68 грн за кожен наступний).

Зараз розглядають кілька варіантів перерахунку. Один із них пропонує зовсім скасувати пільгові ціни. Кабмін пішов за м'якшим варіантом: з 1 січня скасувати пільговий тариф на перші 100 кВт год. Тобто замість 90 копійок доведеться платити 1,68 грн.

Як може подорожчати електроенергія

Газ. У грудні вартість кубометра газу становить близько 7,2 грн. Подорожчання триватиме до лютого і в середньому може скласти понад 8 грн за один кубометр блакитного палива. Така тенденція пов'язана з рішенням повністю скасувати регуляцію тарифів. Зараз підприємства самостійно вирішують, за якою ціною продавати газ.

Гаряча вода та опалення. З січня ціни на зазначені комунальні послуги можуть збільшиться на 9,5%. Ціна блакитного палива для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів № 867 від 19 жовтня 2018 року, з урахуванням змін цін на європейських газових хабах.

Пенсії

Січень 2021-го

Хто отримає: українці, які мають повний страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і досягли віку 65 років.

Скільки отримають: їхні виплати повинні бути не менш ніж 40% мінімалки, до 1 січня – від 2 тис. грн, після 1 січня – від 2,4 тис. грн.

Тут варто зазначити, що якщо людина з повним стажем і віком від 65 років уже отримує більш ніж 2,4 тис. грн пенсії, то нововведення її не зачепить. Перерахунок передбачений Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Березень 2021-го

Хто отримає: всі українці, крім тих, хто через низьку зарплату не заробив і на мінімальну виплату, або ті, хто через додаткові надбавки вже отримує понад 11% розрахункової пенсії.

Скільки отримають: розрахунковий розмір пенсії підвищать приблизно на 11%. Це пов'язано зі збільшенням показника середньої зарплати на 50% від інфляції за минулий рік і на 50% від темпів зростання зарплати за минулі три роки.

Квітень 2021-го

Хто отримає: пенсіонери, які продовжили працювати після призначення пенсії.

Скільки отримають: розмір доплати залежить від зарплати і вже наявного стажу.

Наприклад, українець, який працював 35 років і отримував середню зарплату, зараз має право на пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн. Але якщо після призначення виплати він продовжить із такою ж зарплатою працювати ще 2 роки, розмір виплати збільшиться до 3,7 тис. грн.

Перерахунок відбувається що два роки (коли набирається 24 місяці додаткового стажу). Якщо ж заробили менше стажу, то перерахунок відбудеться через два роки після звернення до Пенсійного фонду.

Липень 2021-го і грудень 2021-го

Хто отримає: українці з мінімальними, максимальними виплатами й доплатами за стаж.

Скільки отримають: мінімальна пенсія в липні 2021-го збільшиться з 1769 до 1854 грн, максимальна – з 17 690 до 18 540 грн. До того ж уже в грудні мінімум складе 1934 грн, а максимум – 19 340 грн. Доплата за кожен рік стажу понад норму в липні збільшиться з 17,69 до 18,54 грн, а в грудні – до 19,34 грн.

Також важливо зазначити, що з 1 грудня з 2,4 до 2,6 тис. грн збільшиться гарантований розмір пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу й досяг віку 65 років.

Курс долара

Курс гривні буде залишатися під тиском, тож можливі нові рекорди її девальвації, говорить аналітик Андрій Гойлов. Водночас у бюджет закладено середній курс долара до гривні на рівні 29,20.

"Щодо валютної пари долар/гривня очікую торгівлю в ціновому діапазоні 28,10-29,10, за курсом євро до гривні ціновий канал, ймовірно, буде в межах 33,10-34,90", – спрогнозував фахівець.

Фінансовий експерт Сергій Родлер додає: гратимуть свою роль і інші фактори – експортна активність вітчизняних сільськогосподарських і металургійних компаній, а також ситуація на міжнародних ринках.

"Ситуація з коронавірусом залишається вкрай нестабільною: нещодавно було виявлено новий штам вірусу в Великобританії, а значить, велика ймовірність появи нових мутацій у доступному для огляду майбутньому. Передбачити ефективність створених вакцин неможливо, тож нервозність на ринках зберігатиметься тривалі місяці", – коментує фінансист.

Податки

Податкове навантаження в 2021-му не зміниться. Але через підвищення мінімалки і прожиткового мінімуму розмір деяких внесків усе-таки збільшиться. Отже, з 1 січня 2021-го:

з 62,5 до 70,8 грн збільшиться максимальний податок за кожен "зайвий" квадрат нерухомості. Зайвою вважається площа будинку від 120 квадратних метрів і квартири – від 60;

з 1100 до 1320 грн збільшиться мінімальний розмір єдиного соціального внеску. Це пов'язано з підвищенням мінімальної зарплати;

також перерахують "єдиний податок" для фізосіб-підприємців. Так, для першої групи зростання складе з 210,2 до 227 грн (10% прожиткового мінімуму для працездатних); для другої групи – з 944,6 до 1 200 грн (20% мінімальної зарплати).

Соціальні стандарти

Також наступного року двічі перерахують соціальні стандарти. Головний із них – прожитковий мінімум. Це та сума, менш від якої, згідно з Конституцією, не може отримувати українець. До цього розміру прив'язані аліменти, пенсії тощо.

Як зміниться прожитковий мінімум

Як буде змінюватися прожитковий мінімум у 2021 році:

загальний показник: до 1 липня – 2189 грн, з 1 липня – 2294 грн, а з 1 грудня – 2393 грн;

для дітей до 6 років: до 1 липня – 1921 грн, з 1 липня – 2013 грн, з 1 грудня – до 2100 грн;

для дітей і підлітків від 6 до 18 років: до 1 липня – 2395 грн, з 1 липня – 2510 грн, з 1 грудня – 2618 грн;

для осіб з інвалідністю: до 1 липня – 1769 грн, з 1 липня – 1 854 грн, з 1 грудня – 1934 грн;

для працездатних громадян: до 1 липня – 2270 грн, з 1 липня – 2379 грн, з 1 грудня – 2481 грн.

Українізація

В Україні з 2021-го у всіх громадських місцях, у сфері торгівлі та обслуговування повинні перейти на українську мову. Весь рік буде перехідним, бізнесу дадуть можливість перебудуватися, навчити співробітників.

А вже з 2022 введуть штрафи за порушення закону. Наприклад, за перше порушення передбачили покарання в розмірі до 6,8 тис. грн (або ж попередження). У разі повторного порушення загрожує штраф у розмірі до 11,9 тис. грн.

Локдаун, вакцина і карантин

З 8 до 24 січня в Україні буде закрито сферу громадського харчування, сферу обслуговування. Такі обмеження повинні зупинити активне поширення коронавірусу. Крім того, ймовірно, протягом усього року триватиме карантин.

Уже наступного року, як обіцяють у Міністерстві охорони здоров'я, Україна отримає кілька мільйонів доз вакцин. Точна кількість досі невідома. Більшість охочих зможе вакцинуватися тільки після того, як платні дози з'являться в аптеках і клініках.

На українців чекає ще один складний рік: 2021-го долар дорожчатиме разом із комуналкою, а купленої державним коштом вакцини на всіх не вистачить. Проте думки аналітиків збігаються: напевно, такої складної ситуації, як у 2020-му, не буде.