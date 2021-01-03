В Україні підвищили пенсійний вік не для всіх: кому не дадуть виплату в 60 років

В Україні з 1 січня 2021-го на 12 місяців посилили вимоги для виходу на пенсію. Якщо в 2020-му потрібно було мати 27 років стажу, щоб отримати виплату в 60 років, то зараз знадобиться не менше 28 років.

Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Для виходу на пенсію в 63 роки в 2021-му потрібно мати від 18 до 28 років стажу, щоб отримати виплату в 65 років – від 15 до 18 років стажу.

Вимоги щодо стажу будуть рости до 2027 року, поки для виходу на пенсію в 60 років знадобиться 35 років стажу. Це призведе до того, що вчасно на заслужений відпочинок зможуть виходити тільки 45% українців.

В Україні неофіційно працює кожен п'ятий. 20,6% працевлаштовано без офіційного оформлення, вони не платять внески до Пенсійного фонду і ризикують залишитися без виплати.

Також збільшать пенсійний вік для жінок. З квітня 2021-го пенсійний вік збільшать до 60 років. Це стане останнім етапом перегляду правил, ухвалених ще у 2011-му.

Так, уже з наступного року і чоловіки, і жінки матимуть рівні права і повинні будуть працювати щонайменше до досягнення віку в 60 років. До того ж варто відзначити, що ті українки, які досягнуть віку 59,6 року до квітня наступного року, зможуть отримати виплату на пів року раніше. Це зачепить тих, хто народився з 1 жовтня 1960-го до 31 березня 1961 року.

Зараз українці виходять на заслужений відпочинок раніше за всіх у Європі. Ще кілька років тому уряд під тиском МВФ розглядав варіанти перегляду цього показника. Внаслідок розробили систему гнучкого пенсійного віку – залежно від стажу, на пенсію можна вийти в 60, 63 або 65 років.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити близько 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.