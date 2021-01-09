В Україні підвищать пенсійний вік: кого і коли зачепить

В Україні з квітня підвищать пенсійний вік для жінок з 59,5 до 60 років. При цьому вже з 2022-го вимоги щодо стажу збільшать до 29 років. Всі, хто не зможе виконати цю вимогу, будуть працювати до 63 або 65 років.

Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Так, підвищення пенсійного віку в квітні зачепить всіх жінок, які після квітня будуть досягати 60-річчя. При цьому вимоги щодо стажу приведуть до підвищення пенсійного віку тільки для тих, хто його не виконав.

Так, з 2022:

в 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 29 і більше років стажу;

в 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу;

в 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 19 років стажу.

Зауважимо, що в Україні пенсійний вік один із найнижчих в Європі. У багатьох сусідніх країнах вік виходу на заслужений відпочинок уже підвищили до 63-65 років. Замість перегляду правил для всіх із 2017 року діють гнучкі правила: ті, хто не виконав вимоги щодо стажу, виходитимуть на заслужений відпочинок пізніше. А решта може, як і раніше, отримувати пенсію із 60 років.

Як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити близько 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може бути майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.