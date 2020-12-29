В Україні підвищили тариф на електроенергію майже в 2 рази, але й це не межа: скільки платитимемо

В Україні скасували пільговий тариф на електроенергію, в результаті перші 100 кВт*год струму подорожчають у 1,86 раза. Крім того, в уряді вже розробляють проєкт нового перегляду цін, який, імовірно, ухвалять після закінчення опалювального сезону.

Про те, кому і як підвищили ціни і що зміниться найближчим часом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як переглянули тариф на електроенергію в Україні

пільговий тариф на перші 100 кВт*год електроенергії скасували

Якщо раніше, наприклад, за 100 кВт*год треба було платити всього 90 грн (а за кожен наступний кВт*год уже по 1,68 грн), то з 1 січня 2021-го діятиме єдиний тариф. І замість 90 грн потрібно буде платити вже 168 грн.

Спеціальні зобов'язання продовжили до кінця березня 2021-го

Водночас спеціальні зобов'язання продавати електроенергію держпідприємствам установили до кінця червня. Що це означає? Імовірно, вже в квітні до питання вартості електроенергії знову повернуться.

Як розповіла OBOZREVATEL експертка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, перший "пільговий" тариф 90 копійок (діє до 1 січня 2021-го) не покриває вартості транспортування. Тобто зібраних з українців грошей недостатньо навіть для того, щоб компенсувати витрати на доставку струму від станції до розеток.

Більшість опитаних експертів погоджується: вартість електроенергії потрібно було підвищувати давно, але на це не йшли через непопулярність такого рішення. Член Національної комісії з питань енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) на умовах анонімності пояснив: ще два роки тому в Україні розробили план перегляду тарифів, проте його так і не втілили в життя.

Як подорожчає електроенернія

"Був план переглянути тарифи з відкриттям ринку електроенергії. Минув рік, ринок офіційно запрацював, тарифи знову не переглянули. За цей час змінювалися голови комісій, були вибори. Просто було невчасно", – відзначають в НКРЕКП.

У Кабінеті міністрів ще кілька тижнів тому розповідали OBOZREVATEL, що новий міністр енергетики Юрій Вітренко повинен насамперед підвищити тарифи на електроенергію для населення. Мовляв, ситуація в енергетиці критична, без такого кроку не обійтися, політики бояться зіпсувати репутацію, а Вітренко готовий іти на непопулярні заходи.

Зрештою призначити Вітренка міністром не вийшло, Кабмін дав йому посаду першого заступника, він автоматично очолив відомство й буквально за тиждень розробив проєкт скасування пільгового тарифу на електроенергію.

Скільки тепер доведеться платити

У середньому, згідно з нормами, українська сім'я споживає близько 150 кВт*год на місяць. Якщо до 2021-го за такий обсяг струму потрібно платити 174 грн, то після 1 січня вже 252 грн. Тобто, якщо витрачати електроенергію в межах норм, оплата за неї зросте лише на 78 грн.

Як зміниться сума в платіжках:

якщо ви споживаєте до 100 кВт*год, витрати збільшаться в 1,86 рази

якщо ви споживаєте більше 100 кВт*год, витрати збільшаться на 78 грн.

Реальна ж вартість електроенергії за підрахунками профільного міністерства становить близько 2,4 грн за кВт*год. Зараз різницю між собівартістю покривають за рахунок більш високих цін для промислових споживачів. Тобто населення недоплачує, а бізнес – переплачує.

Урешті решт, все одно платить простий українець: підприємства закладають високі витрати на електроенергію в свої ціни. А ось тим, хто працює на експорт (продає за кордон), складніше конкурувати з іншими виробниками через високу собівартість.

Наступне підвищення планують на кінець опалювального сезону

Як розповів OBOZREVATEL співрозмовник у Кабміні, скасування пільгового тарифу – це тільки перший крок. Уже після опалювального сезону, орієнтовно в квітні-травні, буде другий етап підвищення цін.

"Було кілька варіантів. Перший – повністю скасувати ПСО, тобто не контролювати тарифи для населення. Тоді ціна зросла б від 1,65 до 2 грн (залежно від кон'юнктури ринку). Пішли по другому планом", – додає співрозмовник.

Отже, уряд зараз розглядає такий варіант:

з 1 січня ввести єдиний тариф – 1,68 грн за кВт*год (рішення вже ухвалено);

з 1 квітня (орієнтовно) або повністю скасувати контрольований тариф (якщо собівартість електроенергії буде до 2,1 грн за кВт*год), або підвищити ціну приблизно до 2 грн.

Варто також відзначити, що зазначений вище план – орієнтовний. Юрій Вітренко, як новий в.о. міністра, продовжив уже напрацьовані ініціативи уряду. Водночас під його керівництвом відомство може розробити новий варіант підвищення. Однозначно можна сказати тільки одне: скасуванням пільгового тарифу обійтися не вийде. Українська енергетика внаслідок зниження споживання і зростання собівартості виробництва опинилася в критичній ситуації (докладніше про це можна прочитати тут ).

Також важливо враховувати, що в будь-якому разі різницю між тарифом і собівартістю комусь доведеться покривати. І що менше платить населення, то вищі ціни на послуги й товари.