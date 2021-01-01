В Україні перерахували ставки "єдиного податку" для ФОПів

В Україні в зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 5 до 6 тис. грн перерахували податки для фізосіб-підприємців (ФОП).

Про це йдеться в матеріаліOBOZREVATEL. Крім того, підвищився мінімальний розмір єдиного соцвнеску (від нього до травня відновили ФОПів першої групи.

Податки для фізосіб-підприємців

З 1 січня збільшаться податки для фізосіб-підприємців першої та другої групи. Так, для них збільшиться мінімальний розмір ЄСВ (дивіться нижче) і сам єдиний податок:

для першої групи: з 210,2 до 227 грн (10% прожиткового мінімуму для працездатних);

для другої групи: з 944,6 до 1 200 грн (20% мінімальної зарплати).

Мінімальний ЄСВ

Також із 2021 року в Україні збільшиться мінімальна ставка єдиного соціального внеску. Вона становить 22% від мінімалки. Зараз це 1 039 грн, а буде – 1 320 грн. Такий розмір соцвнеску платять українці з мінімальними доходами і фізособи-підприємці.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати), якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).