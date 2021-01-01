В Україні перерахували ставки "єдиного податку" для ФОПів

Олександр Литвин Особисті фінанси 14:32, 1.01.2021 Оновлено: 16:45, 1.01.2021

В Україні в зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 5 до 6 тис. грн перерахували податки для фізосіб-підприємців (ФОП).

Про це йдеться в матеріаліOBOZREVATEL. Крім того, підвищився мінімальний розмір єдиного соцвнеску (від нього до травня відновили ФОПів першої групи.

Податки для фізосіб-підприємців

З 1 січня збільшаться податки для фізосіб-підприємців першої та другої групи. Так, для них збільшиться мінімальний розмір ЄСВ (дивіться нижче) і сам єдиний податок:

  • для першої групи: з 210,2 до 227 грн (10% прожиткового мінімуму для працездатних);

  • для другої групи: з 944,6 до 1 200 грн (20% мінімальної зарплати).

Мінімальний ЄСВ

Також із 2021 року в Україні збільшиться мінімальна ставка єдиного соціального внеску. Вона становить 22% від мінімалки. Зараз це 1 039 грн, а буде – 1 320 грн. Такий розмір соцвнеску платять українці з мінімальними доходами і фізособи-підприємці.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати), якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).

Коментувати
Економіка Особисті фінанси

Дивіться також

Порошенко закликав жорстко регулювати ціни на тести і вакцини від коронавірусу

Україна закупить китайську вакцину від COVID-19 за ціною найдорожчої в світі

Досить ритися у попелі поразок. Налаштуйтеся на нові перемоги

У чотирьох регіонах України не виявлено жодної смерті від COVID-19

Два українські телеканали показали новорічне привітання Порошенка замість Зеленського