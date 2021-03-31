В Україні переглянуть соціальні гарантії: бюджетного фінансування не вистачає

Протягом 2021 року в Україні планують здійснити моніторинг законодавства у сфері соціального забезпечення з метою приведення соціальних гарантій у відповідність до можливостей бюджету. Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 210, прийнятому 17 березня.

Зазначеним документом затверджено План заходів щодо реалізації Національної стратегії вирішення проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період до 2022 року. Його прийняттю передувало ще одне розпорядження про затвердження Національної стратегії вирішення проблеми невиконання рішень судів, прийняте Кабміном у вересні 2020 року.

Саме зазначеною Стратегією передбачений "перегляд соціального законодавства з урахуванням можливості бюджетного фінансування та створення ефективного контролю за дотриманням балансу між наявними соціальними гарантіями і можливістю їх фінансування". Іншими словами, влада має намір переглянути існуючі соцгарантії в Україні, на фінансування яких грошей в бюджеті не вистачає.

Моніторинг "соціального" законодавства буде проводиться Мін'юстом. За його результатами має бути розроблений законопроєкт про внесення змін до відповідних законодавчих актів у сфері соціального забезпечення, а також внесення відповідних змін під час формування/перегляду показників держбюджету.

Для чого це робиться

За даними Держказначейства, станом на 5 березня 2021 року борг держави за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, становить 5 млрд грн, пише Судово-юридична газета. Йдеться про судові рішення, які стосуються соціальних виплат на користь, зокрема, ветеранів війни, учасників бойових дій, дітей війни, осіб, які брали участь в ліквідації або постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідів, пенсіонерів. При цьому на бюджетну програму щодо виконання рішень судів, гарантованих державою, в тому числі по соціальних справах, в держбюджеті на 2021 виділено всього 100 млн грн.

Саме через невиконання рішень судів у таких справах Україна постійно опиняється в списку лідерів за зверненнями громадян до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який нерідко приймає ухвали на користь громадянина. На думку ЄСПЛ, таке ігнорування рішень судів стало вже системною проблемою для нашої країни.

Восени 2020 року Комітет Міністрів Ради Європи в черговий раз констатував те, що Україна досі не вирішила проблему невиконання судових рішень щодо соціальних виплат. Там відзначили, що при нинішньому рівні виконання судових рішень в 2,6% Україна не може гарантувати судовий захист і дієвий доступ до правосуддя.

До слова, вищезгадана Національна стратегія вирішення проблеми невиконання рішень судів була прийнята напередодні звіту Мін'юсту перед Комітетом Міністрів ЄС. У ній однією з причин виникнення існуючої проблеми називається неузгодженість між розмірами соцвиплат, передбаченими різними законами, і виділеними на них асигнуваннями держбюджету.

Таким чином, в уряді очікують, що прийняття урядового розпорядження №210 дозволить Україні погасити державний борг в зв'язку з невиконаними рішеннями судів, припинити звернення українців до ЄСПЛ. Інакше кажучи, якщо частина соцгарантій зникне з законів, у громадян буде менше підстав вимагати щось від держави в судах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні проводиться верифікація субсідіантов і пенсіонерів. Її здійснює Міністерство фінансів. Такі перевірки проводять з метою забезпечення цільового використання коштів та мінімізування ризиків помилок при здійсненні виплат.