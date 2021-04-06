В Україні перед Великоднем подорожчають продукти: що виросте в ціні

В Україні напередодні Великодня подорожчають деякі продукти. У ціні можуть вирости яйця, невеликий ажіотаж очікується на м'ясну та молочну продукцію.

Про це розповів експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише "Українське радіо". "Я хотів би сказати, що це максимум, але, якщо бути зовсім правдивим, напевно, перед Великоднем ми побачимо ще зростання. Це пов'язано з ажіотажним попитом, тому побачимо як яйця перед святом виростуть у ціні. Собівартість яйця залежить від динаміки цін на комбікорм, на зернові на світовому ринку. Коли ми зараз із вам подивимося, що 60% вартості яйця – це комбікорм, а на світовому ринку кукурудза сьогодні, наприклад, підскочила на 35%, то ми розуміємо, щоб вигодувати птицю, аби довести до періоду несення яєць, треба витратити певні кошти", – говорить експерт.

Також він додав, що варто пам'ятати про заробітну плату працівників птахофабрик, а мінімальна зарплата в країні зросла, а також про енергоносії, а вони теж недешеві сьогодні. Тому якщо в листопаді собівартість яйця була 1 грн 70 коп., то тепер вона становить – 2 грн 60 коп.

"За минулий рік ми з'їли менше м'яса, ніж у 2019 році. Це пряма залежність від наших доходів, адже що багатше населення, то більше м'яса і фруктів воно з'їдає, а чим бідніше, то – більше хліба і картоплі. Вартість м'ясних продуктів за рік змінилася найменше серед інших продуктів харчування – на 7,5%. Так, перед святами виникне невеликий ажіотаж, але ціни на м'ясні продукти дуже високо не піднімуться, адже люди стали їсти менше м'яса. На молочну продукцію також не очікується значне зростання цін", – зазначає Пендзин.

Як аргумент експерт наводить те, що худобу вже виганяють на відкриті пасовища. Крім того, збільшується молоко сировини. "До того ж у нас є Польща, яка активно поставляє на український ринок молочну продукцію. Не думаю, що буде суттєва зміна ціни", – підкреслив фахівець.

Раніше повідомлялося, що в Україні у 2021 році можуть зрости ціни на продукти. Лідерами подорожчання будуть: борошно, крупи, макаронні вироби, цукор, яйця, масло.

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