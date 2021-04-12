В Україні через холоди подорожчають овочі: що виросте в ціні

В Україні через холоди ранні овочі подорожчають на 20%. Оскільки в 2021 році Великдень пізній та припадає на 2 травня, до цього часу на ринку з'явиться багато продукції. Зокрема й ранніх овочів, таких як молода цибуля, капуста, огірки, помідори, редис.

Всі ці овочі подорожчають через великодні та травневі свята, а також через погодні умови. Про це заявив глава Союзу українського селянства Іван Томич, пише "ГолосUA".

"Тобто через те, що в цьому році дуже холодна весна. В цей період заморозки, сніг, дощі призводять до того, що ранні овочі вимагають більше енергетичних витрат, їх складніше вирощувати. Як наслідок, фермери зберуть менше врожаю. Відповідно порівняно з минулим роком, в Україні в цьому році ранні овочі подорожчають приблизно на 20%", – говорить Томич.

Також він зазначив, що овочі і зараз недешеві, а минулий рік був неврожайним. "Відповідно ситуація на ринку складається так, що внутрішнього запасу овочів уже практично немає, а з імпортом не зовсім складається прибуткова економічна ситуація", – підсумував експерт.

Як повідомлялося раніше, Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що ухвалило необхідні заходи, спрямовані на стабілізацію цін на продукти соціального сегмента в Україні. Відомство зробило спільні заяви з профільними асоціаціями, ключовими компаніями-виробниками і продуктовими мережами за цінами на основні продовольчі товари – борошно, хліб, масло, м'ясо птиці, яйця, цукор.

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