Українцям замість пільг в громадському транспорті можуть роздавати гроші, – Лазебна

В Україні замість пільг на безкоштовний проїзд в громадському транспорті зможуть роздавати гроші. Така монетизація дозволить вирівняти права тих українців, які живуть у великих містах і часто користуються тролейбусами, метро і тими, хто живе в невеликих населених пунктах.

Про це в інтерв'ю видання РБК заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, міністерство розробило законопроект, який передбачає, що місцева влада своїми рішеннями визначають форми надання пільг на проїзд, у тому числі в монетизованому вигляді.

"Необхідно спонукати місцеві влади впроваджувати засоби обліку фактично наданих пільг", – каже Лазебна. При цьому міністр зазначила, що цей процес поки що йде важко.

"Але ми запропонуємо механізми, як монетизувати пільги на проїзд, хочемо дати громадам алгоритм, як це зробити. Є 2,4 мільйона осіб, які мають пільговий проїзд згідно із законодавством. Ми за те, щоб ці пільги залишалися", - заявила вона.

В Мінсоцполітики вважають необхідним домовлятися з цього питання з головами громад. "Ми працюємо з Асоціацією міст України, вони підтримують таку порядку денного, але все одно питання поки йде важко", – додала Лазебна.

Раніше OBOZREVATEL, писав про те, що Кабінет Міністрів затвердив рішення про введення компенсації домогосподарствам, у кого встановлено електроопалення після скасування додаткової пільгової ціни на перші 3000 кВт годин.