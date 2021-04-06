Українцям уріжуть лікарняні: що пропонують в Мінсоці

В Україні перші п'ять днів хвороби оплачує роботодавець, а за кожен наступний – Фонд соціального страхування, якому працівники сплачують внески з кожної зарплати. За новими правилами Мінсоцполітики пропонує перші 10 днів оплачувати роботодавцю.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Фактично це призведе до того, що за рахунок соціального страхування будуть оплачувати тільки серйозні захворювання, пояснює колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Який роботодавець буде терпіти співробітника, який 10 днів хворітиме за його рахунок. Збільшення до 10 днів дуже спірне, я б цього не підтримував. Це означає, що лікарняний буде оплачуватися тільки в разі серйозних випадків. А просте ГРВІ буде оплачувати роботодавець", – пояснює політик.

Зменшать і сам розмір лікарняних. Їх жорстко прив'яжуть до стажу:

50% середньої заробітної плати – якщо є до 5 років стажу (зараз до 3 років);

60% середньої заробітної плати – від 5 до 10 років (зараз від 3 до 5 років);

70% середньої заробітної плати – від 10 до 15 років (зараз від 5 до 8 років);

80% середньої заробітної плати – від 15 до 20 років;

100% середньої заробітної плати – від 20 років (зараз від 8 років).

Наприклад, зараз із 8 роками стажу і з білою зарплатою у 8 тис. грн на лікарняному можна отримувати повну зарплату. А за новими правилами – лікарняний рахуватимуть із зарплати в 5,6 тис. грн (70% від 8 тисяч).

Таке нововведення не підтримують профспілки. Як розповів заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін, у багатьох інших країнах брак коштів для соціального страхування компенсують із бюджету, українцям же пропонують навпаки, скоротити розмір виплат. "Така градація дуже дискусійна. Говорити, що 100% платити будуть за умови стажу від 20 років, це дуже дискусійно", – каже Шубін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мінсоцполітики повідомили, що допомоги з тимчасової втрати працездатності, а також у зв'язку з вагітністю та пологами будуть проходити процес верифікації у Фонді соціального страхування.