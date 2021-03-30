Українцям роздадуть гроші через карантин: в Раді підтримали ідею Зеленського

У Верховній Раді 312 голосами у цілому монобільшість підтримала законопроєкт про фінансову допомогу українцям і фізособам-підприємцям, які втратили дохід через жорсткість карантину. З державного бюджету будуть платити по 8 тис. грн, крім того, певні суми виділять з місцевої скарбниці.

Про це йдеться в законопроєкті №5300 (автор президент Володимир Зеленський). Документ є невідкладним і спрямований на розгляд профільного комітету. Платити будуть тим, хто втратив дохід і при цьому не порушив одну з умов (щоб подивитися поіменне голосування, доскрольте новину до кінця).

Співробітники залишаться без виплати, якщо:

за них не платили єдиний соцвнесок з зарплати;

працюють за сумісництвом;

середня зарплата вища за 30 тис. грн на місяць.

ФОПам, якщо:

не займаються діяльністю, яка обмежується на час посилення карантину;

не платили за себе єдиний соцвнесок;

які є найнятими працівниками і ФОПами одночасно.

"Законопроєктом передбачено надання допомоги застрахованим особам, які є найманими працівниками суб'єктів господарювання, зареєстрованих в регіонах, в яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 8 тис. грн і за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі, визначеному рішенням відповідного органу місцевого самоврядування", – йдеться в документі.

Нагадаємо, в Україні загальний борг підприємств і фізосіб-підприємців (ФОПів) зі сплати ЄСВ (Єдиний соціальний внесок) складає 21,6 млрд гривень. Відзначимо, що це впливає на Пенсійний фонд, доходи якого безпосередньо залежать від ЄСВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 5 до 6 тис. грн в Україні перерахували податки для ФОП. Крім того, підвищився мінімальний розмір єдиного соцвнеску (від нього до травня відновили ФОПів першої групи).