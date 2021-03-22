Українцям продають фальсифікат молока: порушення трапляються навіть у домашньому

В Україні фальсифікат молока трапляється навіть у продукції, яку називають "домашньою". Порушення також бувають і у великих виробників.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив керівник центру експертиз "Тест" Валентин Безрукий. "У мене більше претензій, безумовно, до базарного молока. Стосовно домашнього молока, у нас колись були великі дослідження щодо закупок в інших містах. Я купував базарне молоко в Кривому Розі, сидить бабуся в пляшках продає домашнє молоко, а воно фальсифіковане. Там є рослинні жири. Ми розуміємо, що це молоко не бабусине. Тобто хтось його їй вручив", – заявив експерт.

Він підкреслив, що зауважень в експертів завжди більше до домашнього молока, ніж до промислового.

"Щодо виробників у нас можуть бути претензії, але їх менше. Наприклад, з мікробіології бувають зауваження, щодо кишкової палички дуже рідко, з фальсифікації бували у нас стосовно молока два виробники в Харківській області. Але я не можу сказати, що претензій багато. Якості стало більше, тому що ферм стало більше, а ферми краще стежать за своїми коровами, ніж домашні (господарства. – Ред.)", – зазначив Безрукий.

Як раніше писав OBOZREVATEL, іноді фальшиве масло можна визначити за консистенцією (воно м'якше від справжнього), кольором (не має бути помаранчевим) і ціною (пачка не може коштувати дешевше за 40 грн).