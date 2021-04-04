Українцям по-різному рахують стаж для пенсії: в Мінсоці розповіли, у кого найнижчі виплати

В Україні з 2000 року в стаж при нарахування пенсії перестали враховувати період служби в армії, навчання в вищих навчальних закладів. Довести стаж при нарахування пенсії з цього періоду можуть тільки ті, за кого роботодавець платив внески до Пенсійного фонду.

Про це в ефірі Громадське радіо заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна. "До 2000 року враховується і служба в армії, і навчання в вищих навчальних закладах. Але з 2000 року так побудована система, що стаж враховується тільки тоді, якщо за нього були сплачені страхові внески. Страхова солідарна система", – пояснила міністерка.

В результаті отримати необхідний стаж тим, хто активно почав працювати після 2000 року, буде складніше. Наразі, за словами міністерки, пенсію до 2 тис. грн в Україні отримують 1,8 млн осіб. Більшість з них не мають достатнього стажу.

"Коли ми прийшли у 2020 році, то було 4,2 мільйона людей, які отримували пенсію до 2 тисяч гривень. Тому ми більшу частину перевели за цю ганебну межу. І надалі над цим працюємо", – сказала Лазебна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.