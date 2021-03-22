Українцям платитимуть по дві пенсії: кого не зачепить нововведення

В Україні вже 2021 року можуть впровадити накопичувальні пенсії. Водночас ті українці, які досягли віку 50 років, від такого нововведення можуть відмовитися.

Відповідні зміни до законопроєкту №2683, який впровадить в Україні накопичувальні пенсії, підготувало Мінсоцполітики, повідомили LIGA.net у відомстві.

До того ж міністерство пропонує:

створювати спеціальні фонди для тих громадян, які не змогли вибрати для обов'язкових пенсійних накопичень недержавний пенсійний фонд (НПФ). Незважаючи на те, що такий фонд буде створено державою, планується, що його робота не буде відрізнятися від уже чинних НПФ;

створити "єдине вікно", де кожен учасник системи зможе самостійно вибрати фонд, переказувати накопичені кошти з одного фонду в інший, контролювати стан рахунку і "єдине вікно" стане єдиною базою даних з інформацією щодо всіх учасників другого рівня накопичувальної системи;

фінансування накопичувальних пенсій будуть здійснювати за рахунок єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб: від кожного податку в систему буде надходити по 2%.

для пенсійних виплат планується надати три опції: довічні платежі, разова виплата або поділ на певний термін.

Мінсоцполітики вже презентувало пропозиції Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Як уточнюють у міністерстві, озвучені ініціативи повністю підтримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова також продемонструвала готовність депутатів затвердити всі зміни.

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