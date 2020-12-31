Українцям перерахували зарплати: хто отримає майже на тисячу більше

В Україні з 1 січня 2021 року мінімальну зарплату збільшили з 5 до 6 тис. грн. Чистий розмір становитиме 4 830 грн (після сплати прибуткового податку і військового збору).

Відповідно до закону про державний бюджет на 2021 рік, наступного разу мінімалку підвищать до 6,5 тис. грн тільки в грудні. До підвищення в січні мінімальна "чиста" зарплата становила 4025 грн.

Згідно з даними Держстату, в Україні офіційно менше ніж 6 тис. грн отримують 27,2% працівників. Усі вони з 1 січня можуть розраховувати на підвищення. Серед них – працівники бюджетних сфер, ті, хто отримує доплату до зарплати в конвертах.

Водночас більшість експертів сходиться на думці, що середні зарплати українців зростатимуть у будь-якому разі.

Як зростатимуть середні зарплати:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

у 2023-му – 17 169 грн.

Однак варто враховувати, що інфляція становитиме близько 7,4%. Наприклад, якщо ви нині заробляєте 13 тис. грн, то наступного року ваша зарплата повинна становити близько 14 тис. У такому разі підвищення покриє рівень інфляції, інакше – реальний розмір доходу знизиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна досягла нового історичного максимуму за розміром середньомісячної доларової заробітної плати – 428 доларів.