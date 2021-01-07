Українцям через кілька місяців різко підвищать пенсії: хто отримає більш за всіх

В Україні з березня проведуть осучаснення (індексацію) пенсій приблизно на 11%. При цьому розмір надбавки буде залежати від зарплати та стажу пенсіонера. Наприклад, ті, хто заробляв в два рази більше, ніж в середньому по країні, може розраховувати на надбавку в розмірі понад 700 грн. А з середньою зарплатою підвищення може скласти близько 300 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Осучаснення" пенсій для всіх буде різним. Чим більше заробляли і довше працювали, тим вищим буде осучаснення. Ідея полягає в тому, щоб підвищувати розмір середньої зарплати, яка враховується у формулі розрахунку пенсій.

Отже, пенсії в Україні рахують за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) × співвідношення власної зарплати до середньої по країні × стаж у роках × 1%:

Річ у тім, що перший показник щороку старіє. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери з кожним роком стають біднішими, а "нові", які з таким самим рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити близько 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.