Українцям через кілька днів автоматично перерахують пенсії: скільки грошей дадуть

В Україні з 1 квітня проведуть автоматичний перерахунок пенсій для тих, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку. Розмір надбавки залежить від розрахункової виплати. Чим вона більша, тим вища буде прибавка.

Про це йдеться в законі "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування". Ті українці, які додатково заробили менше 24 місяців стажу, збільшення не отримають.

Кому перерахують пенсії:

працюючі пенсіонери, які на 1 березня отримали не менше 24 місяців додаткового стажу. Для цього потрібно після призначення пенсії працювати не менше двох років;

приблизний розмір надбавки може скласти близько 2% від розрахункового розміру пенсії. Наприклад, за 6000 це 120 грн;

якщо зарплата працюючих на пенсії стала менша, він має право враховувати середній заробіток за попередній період;

підвищені пенсії будуть виплачувати з 1 квітня;

звертатися для перерахунку не потрібно, він відбувається автоматично.

"Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади", – йдеться в законі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.