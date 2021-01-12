Українці, які не платять податки, обманюють не державу, а самих себе, – Бродський

Українці, які не платять податки, обманюють не державу, а пенсіонерів, лікарів, армію і самих себе. Водночас несплата податків бізнесом породжує неконкурентне середовище: ті підприємці, які чесно ведуть справу, опиняються в нерівних умовах.

Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко" журналістці Наталці Влащенко розповів голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Так, в Україні за даними Державної податкової служби податки не платять близько 8 млн осіб. "Може держава почати збирати податки? У країні, яка воює, вмирає? У нас майже 550 тис. на рік помирає. Скорочується населення, народжуваність падає, люди виїжджають... Вибачте, панове, це корупція. Несплата податків – це корупція. Ми всі живемо в цьому лайні. Якщо поруч бізнесмен не платить податки і продає дешевше свій товар ніж я, який плачу, я змушений жити як він. Це недобросовісна конкуренція", – пояснив Бродський.

Ситуація, коли населення не платить податки, страждає не держава, а все населення, додав Михайло Бродський. "Усі думають, що "ми обманюємо державу". Ні, друзі, ми обманюємо лікарів, ми обманюємо наших пенсіонерів, наших вчителів. Ми їх обманюємо. Ми нашу армію обманюємо, поліцію. Ми самі себе обманюємо. У нас немає покупця в країні. Наші пенсіонери не покупці", – обурився Михайло Бродський.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українці за рік витрачають приблизно 3 трлн грн, до того ж через податкову проходять платежі на 1,2-1,8 трлн грн, розповів глава ДПС Олексій Любченко. Як підрахували у відомстві, якби всі операції проводили "в білу", бюджет міг би додатково отримати близько 50 млрд грн.