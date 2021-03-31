Українці стали частіше шукати нову роботу: названо найпопулярнішу вакансію

Через введення карантинних обмежень в Україні, багато хто був змушений піти в неоплачувані відпустки або навіть звільнитися. Тому особливу популярність здобули вакансії з частковою або тимчасовою зайнятістю, зручною для претендентів на період карантину. Однією із найпопулярніших пропозицій стала робота водієм таксі.

Про це повідомляє сайт із пошуку роботи Jooble, який проаналізував ситуацію з роботою для водіїв таксі з початку 2021-го. Так, кількість вакансій продовжує зростати – у березні їх було на 17% більше, ніж у січні.

Зазначимо, що найбільша кількість вакансій зосереджена в Києві, Дніпрі та Харкові. Щодо попиту на роботу в службах таксі, то найбільше пошукових запитів у Jooble зафіксували в Києві, Харкові та Одесі.

Загалом у березні попит дещо зменшився – на 10% порівняно із січнем. Зазначимо, що рівень пропонованих зарплат для водіїв відрізняється в регіонах і залежить від графіка роботи і наявності власного авто у пошукача. Наразі зарплатні межі для таксистів з урахуванням різних умов та регіону роботи коливаються в районі 10-30 тис. грн по країні.

Нагадаємо, в Україні під час чергового локдауну найбільше звільнень припаде на малий бізнес, оскільки він найменше захищений. Також це може стосуватися людей, які працюють у роздрібній торгівлі та сфері обслуговування.

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