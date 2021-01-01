Українці повинні заплатити податки за свої машини: коли та скільки

Українці у 2021-му повинні заплатити податки за свої машини в тому разі, якщо їх вартість становить не менш ніж 375 мінімалок (2,2 млн грн) і які не перевищують віку 5 років.

Про це йдеться в 267-й статті Податкового кодексу України. Вартість машин оцінює Міністерство розвиток економіки. На сайті відомства публікують повний список автомобілів, за які потрібно заплатити податок. Зараз таких близько 213 моделей.

"Податкові повідомлення-рішення про сплату суми/суми податку і відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податків контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року базового податкового рік", – йдеться в Податковому кодексі.

Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку буде рости. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так звана податкова застава).

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Ба більше, податківці мають право стягнути автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власнику автомобіля. Правда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави відразу ж платять за рахунками.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).