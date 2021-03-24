Українці можуть отримувати пенсію від 10 тис. грн: як і від чого залежить виплата
Українці можуть отримувати пенсії розміром від 10 тис. грн за умови, якщо їхня "біла" зарплата більш ніж у 2 рази вища за середню. Крім того, для цього потрібно мати повний стаж.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.
Як отримати пенсію від 10 тис. грн?
Українці із середньою зарплатою в розмірі близько 11 тис. грн можуть претендувати на пенсію в 3,5 тис. грн. Щоб отримати пенсію в 10 тис., "біла" зарплата повинна бути більш ніж 20 тис. грн. Або ж потрібно мати великий стаж. За кожен відпрацьований рік дають від 1% розрахункової зарплати.
Від чого залежить розмір пенсії?
У формулі розрахунку пенсії є всього три змінні: середня зарплата по країні, власна зарплата і стаж. Саме від цих показників залежить, яку виплату можна буде отримати після досягнення пенсійного віку.
Формула розрахунку пенсії:
Середня зарплата за три роки * співвідношення власної зарплати до середньої * стаж у роках * 1%
Що вищий стаж або біла зарплата, то вищою буде пенсія. При цьому з мінімальною зарплатою можна буде розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Для "повної" пенсії потрібно мати не менше ніж 35 років стажу. З кожним додатковим роком можна отримати надбавку – 1% прожиткового мінімуму.
До речі, пенсію вищу за 10 тис. грн отримують лише 3% українців. Ще 11% – від 5 до 10 тис. грн. Решта отримує виплати, розмір яких менший за 5 тис.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021 року щороку індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо в людини не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну і накопичувальну пенсійні системи й ввести додатковий внесок для працівника.