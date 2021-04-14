Українці активно намагаються позбутися "євроблях": власники злякалися штрафів

В Україні власники автомобілів на іноземній реєстрації ("євроблях") активно намагаються позбутися своїх авто, щоб уникнути сплати митних платежів та штрафів. На профільних майданчиках з'явилися тисячі нових пропозицій про продаж авто.

Про це повідомляє видання UBR. Якщо машину не розмитнили, продати її, змінивши власника в Україні, неможливо. Це необхідно робити за законодавством тієї країни, де вона зареєстрована. Інакше юридично здійснити продаж заборонено, розповів автоюрист Вадим Володарський.

"Транспортний засіб перебуває на обліку іноземного громадянина: Польщі, Литви ... І фактично машину потрібно переоформляти за законодавством цих країн. Якщо є людина, яка це авто ввезла, за законом саме вона відповідає за вивезення. Нічого іншого ми тут не придумаємо", – підкреслив юрист.

Водночас тим, хто вивіз транспортний засіб, може бути і сам "євробляхер". Але іноді буває так, що машину прикотив її власник-іноземець, або взагалі "лівий" громадянин іншої держави – т. зв. "верблюд".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні комітет із питань фінансової, податкової та митної політики затвердив варіант нових правил для розмитнення "євроблях". Пропонують протягом 180 днів із моменту ухвалення нового закону (сам документ ще не розробили) виплатити "внесок" у розмірі 8,5 тис. грн і розмитнити авто за пільговими умовами.