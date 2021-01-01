Українським військовим підвищили разову виплату до 22,7 тис. грн: кому заплатять

В Україні з 1 січня 2021 року у зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму підвищили разову виплату, на яку мають права військові при першому підписанні контракту зі Збройними силами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. У відомстві зазначають: якщо військовий звільнився і знову повернувся на службу, вдруге одноразову виплату давати не будуть.

Розмір разової виплати:

рядові – 18 160 грн (було 16 816 грн);

сержанти і старшини – 20 430 грн (було 18 918 грн);

офіцери – 22 700 грн (було 21 020 грн).

На гроші мають право, кого прийняли на:

посади рядового складу строком на 3 роки;

посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки і більше;

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на 1 рік і більше;

українці, які підписали контракт терміном на 5 років і більше після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

"Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рапортом військовослужбовця після вступу в силу першого контракту, призначення на посаду та вступу у виконання обов'язків за посадою на підставі наказу командира частини, а не військкоматом під час призову на військову службу", – повідомляють в міністерстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів на 100 тисяч гривень збільшив граничний розмір компенсації на протези для військовослужбовців, які брали участь у війні на Донбасі. Зокрема, було збільшено граничний розмір компенсації по частині механізму протезу до 440 тис. грн — майже на 100 тис грн більше, ніж зараз. 9 млн грн виділили для сімей осіб, які загинули в зоні ООС, та особам, які отримали інвалідність під час виконання бойових завдань на Донбасі.