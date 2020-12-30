Українських заробітчан незаконно брали на роботу через Польщу: компанія отримала величезний штраф

У Литві Державна інспекція з праці оштрафувала вільнюську будівельну компанію на 17 360 € (604,7 тис. грн) за нелегальне працевлаштування українців.

Як повідомляє видання LRT, 20 українців були нібито працевлаштовані в польських компаніях і відправлені у відрядження до Литви на будівельні роботи. З початку цього року Держінспекція з питань праці у співпраці з Державною податковою інспекцією, Службою розслідування фінансових злочинів і польськими відомствами прояснювали ситуацію.

"Було встановлено, що українці не були працевлаштовані в польських компаніях, їх відрядження були фіктивними, а на будмайданчиках у Вільнюсі вони працювали нелегально", – зазначила інспекція.

Українці за січень-листопад 2020 року з-за кордону переказали 11,026 млрд доларів. Це на 1,8%, або на 196 млн доларів, більше за аналогічний торішній показник.

НБУ враховує у статистиці як офіційні, так і неофіційні канали переказів. За неофіційними каналами в Україну надійшло 4,3 млрд доларів. Це на 981 млн доларів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Європейському Союзі попит на українських працівників зріс на 40% за останні пів року. Польща, Німеччина та Чехія залишаються найпопулярнішими країнами серед українців, які шукають роботу за кордоном.