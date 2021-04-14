Україні загрожує дефіцит бензину та дизпального: коли і як зміняться ціни

В Україні вже в травні може різко подорожчати бензин, дизпальне та автогаз. Головна причина – дефіцит на ринку. Через брак ресурсів уже зараз звучать попередження: можливо, продавати пальне будуть тільки "своїм" покупцям.

Про те, як і чому може виникнути дефіцит на ринку, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Бензин можуть продавати обраним. Ось чому:

Дефіцит пального. Затримки в постачаннях у ланцюжку від "Роснефти" – мало не головна проблема ринку. Після обшуків у мережі Glusco, що пов'язана з нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком, її материнська компанія Proton Energy Group SA фактично припинила роботу.

"Була надія на швидку заміну Proton Energy, яка продавала ці ресурси з 2016 року, але на сьогодні ясності з новим трейдером немає", – розповідає директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. До травня запаси дизпального, яких нібито багато (але скільки, ніхто не знає), вичерпаються. "І тепер ринку необхідно буде знайти... 300 тисяч тонн дизпального (майже 50% балансу) і щонайменше 40 тисяч тонн скрапленого газу (25% ринку). Повірте, це багато", – пояснює експерт.

Непередбачуваність ринку. У такій ситуації, як каже директор "Консалтингової групи А-95", складно передбачити розвиток подій. "Буде дефіцит скрапленого газу. А що таке зріджений газ? На нього переходили, щоб заощадити на бензині. А коли буде дефіцит газу, збільшиться попит на бензин. Як його будуть покривати? Можливо, комусь буде легше взагалі продавати тільки обраним клієнтам", – пояснив Куюн.

Обмежений продаж. Експрезидент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук також вважає, що в Україні можуть обмежити продаж. Тоді заправитися зможуть тільки обрані. "У квітні ми ще зможемо протриматися на запасах, які були зроблені раніше оптовиками. Але в травні вже може бути проблема. Якщо пальне буде в дефіциті, можуть обмежити продаж і ціна буде трохи інша", – говорить експерт.

Що буде з цінами?

Найзрозуміліша картина зараз складається щодо бензину. Кабінет міністрів підписав меморандум із Нафтогазовою асоціацією, яким ціну на роздрібний продаж обмежили до 30 грн в обмін на боротьбу з нелегальними АЗС. За словами Косянчука, орієнтовно до цієї цифри і наближатимуться роздрібні ціни на бензин незабаром.

Він заявляє, що найскладніша ситуація склалася навколо дизельного пального. Адже в ньому найбільша потреба в період посівної. Раніше приблизно 4-у частину постачання цих видів пального здійснював Proton Energy (компанія, яку пов'язують з Медведчуком), але зараз постачання перервалося через санкції. Її місце мало посісти російське підприємство Coral Energy, але постачання поки не схвалила російська сторона.

"У нас тепер "діра" в 300 тисяч тонн дизеля на місяць і незрозуміло, звідки він прийде в Україну, – говорить Косянчук. – Щоб отримати нафтопродукти з РФ, потрібно пройти дві інстанції: Федеральну службу митного та експортного контролю і Мінекономіки. Мені здається , що ці дві інституції не дуже зацікавлені, щоб у нас посівна пройшла без проблем. До того ж, ми повинні розуміти що дизель, це продукт подвійного призначення. Не факт, що на тому ж дизелі не буде їздити військова техніка. Тому вони не поспішають видавати дозвіл".

Куюн не береться прогнозувати майбутні ціни. Мовляв, усе залежить від ситуації на ринку. Однак однозначно можна стверджувати, що травень буде складним місяцем для українського ринку.

На що впливають ціни на пальне?

Ціни в магазинах. У вартість будь-якого продукту чи товару закладено витрати на його транспортування. Зростання вартості пального рано чи пізно призведе до зростання загальної інфляції.

Вартість проїзду в громадському транспорті. Маршрутки та автобуси також використовують пальне. Після зростання цін виникнуть економічно обґрунтовані причини для підвищення вартості проїзду.

Витрати зростуть у мільйонів українців. В Україні за різними розрахунками власні автомобілі є у 10 млн осіб. Після зростання цін на бензин, дизпальне та автогаз кожному з них доведеться збільшити свої витрати.

Травень може виявитися критичним місяцем для українського ринку пального. Якщо ціни значно зростуть, це вплине не тільки на власників автомобілів, а й на кожного українця.